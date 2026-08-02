TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Катя Гордон снова в центре споров: что изменилось после главного скандала её жизни

Катя Гордон снова в центре споров: что изменилось после главного скандала её жизни

«Мне 45 лет, у меня трое детей, у меня всё отлично дома и всё отлично в бизнесе», — так Катя Гордон описывала себя в декабре 2025 года, рассказывая об участии в реалити-шоу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии