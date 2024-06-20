От грантов до особых условий по налогам: какую поддержку от государства может получить IT-бизнес

Подробнее обо всем самом важном по данной теме расскажем в нашем материале.фото: vk.com--> Российский малый и средний бизнес активно вливается в IT-сферу: только за прошлый год объем торговли отечественными продуктами и услугами в IT вырос на 26%.
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