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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Реалу» не нравится играть с «Ман Сити». И новый формат ЛЧ не нравится, матчей слишком много, а я за снижение нагрузки на футболистов»

По итогам общего этапа Лиги чемпионов стало известно, что следующим соперником «Реала» будут либо «горожане», либо «Селтик».

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