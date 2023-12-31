Что известно о студенте, погибшем в Белгороде

Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела города Вооруженными силами Украины.
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