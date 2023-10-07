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Средства ПВО сбили близ Москвы украинский дрон

Средства ПВО сбили близ Москвы украинский дрон

В небе над Подмосковьем сегодня рано утром был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы.

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