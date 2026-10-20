Рынок труда на Ямале заметно разгружается — искать работу в округе становится проще. По данным hh.ru, с начала года конкуренция за рабочие места в ЯНАО снизилась на 1,5 пункта — с 7,0 резюме на вакансию в январе до 5,5 к концу сентября.
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