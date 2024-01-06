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Петреус: контрнаступление Украины 2023 года изначально не могло быть успешным

Петреус: контрнаступление Украины 2023 года изначально не могло быть успешным

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, предпринятое в 2023-м, изначально не могло быть успешным. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил экс-глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Дэвид Петреус.

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