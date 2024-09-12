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YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян в начале осени снизилась до рекордно низкого уровня. Пользователи ПК в среднем оказались вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр стал открываться в 2,5 раза дольше, сообщают «Известия».

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Комментарии
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Федор Родников
Если хотите заблокировать YouTube сначала сделайте из RuTube что-то удобоваримое,а не то что сейчас.
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