YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян в начале осени снизилась до рекордно низкого уровня. Пользователи ПК в среднем оказались вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр стал открываться в 2,5 раза дольше, сообщают «Известия».
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