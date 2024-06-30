В зоне СВО наградили военных медиков группировки войск «Центр»

В зоне специальной операции военнослужащим медицинского подразделения группировки войск «Центр», которые проявили мужество и профессионализм при спасении бойцов, вручили государственные и ведомственные награды.
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