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Баха - всё! От чего таджик вдруг отказался от поста депутата в Подмосковье

Баха - всё! От чего таджик вдруг отказался от поста депутата в Подмосковье

Конечно, новость о победе Бахромжона Хасанова (Баха) на выборах в депутаты в подмосковном Пушкино всколыхнула общественность.

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Комментарии
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Алексей Тан
Так всегда делали евреи-коммуняки, т.н. ... проба, прокатит не прокатит?... в данном случаи не прокатило,,.. люди возмутились... Ну что ж?.... ИНОроссы (Ед.росы) не много подождут и повторят... только в новом формате... они будут как бы &quot;помощниками&quot; местного депутата... Многие, вероятно помнят... &quot;бога&quot; Кузю и его секту... а за спиной то этого Кузи... маячил Сахаревич, который с деньгами Кузи и успел слинять в Израиль.
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