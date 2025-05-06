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Мы из Советского Союза

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Борьба с православием

Борьба с православием

Борьба с православием: Что собой представляет проект «Крестопад»?Истории с крестопадом становятся всё более громкими.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
ДА! От жЫДОВ НАДО СРОЧНО ИЗБАВЛЯТЬСЯ!!!
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1 д.
владимир рябченко
то-то крестоносцы из Тевтонского ордена возмутятся... Они тоже на Русь лезли бороться с Православием...
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20 час.
Балу -
А российской власти проще разрешить чурбанам строить мечети, чем защитить православие... Они ж за бабло всё, что угодно продадут...
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20 час.
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