Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

Библиотека МЭШ включает в себя более 1,6 млн единиц образовательного контента Известно, что в рамках «Московской электронной школы» работают работают 42 виртуальные лаборатории, которыми столичные школьники воспользовались уже более 4,4 млн раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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