Частная клиника из Кемерова оштрафована за нецелевое использование

В отделе по работе со СМИ Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что по инициативе ведомства должностное лицо частного медицинского учреждения Кемерова оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии