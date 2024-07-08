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Частная клиника из Кемерова оштрафована за нецелевое использование

Частная клиника из Кемерова оштрафована за нецелевое использование

В отделе по работе со СМИ Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что по инициативе ведомства должностное лицо частного медицинского учреждения Кемерова оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств.

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