Это геополитическая катастрофа — как признание Крыма может оставить США без доступа к энергетическим кладовым На страницах американского…Сообщение Крым как ключ к Центральной Азии: почему Запад теряет контроль над ресурсами? появились сначала на Ежедневные новости.
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