Это геополитическая катастрофа — как признание Крыма может оставить США без доступа к энергетическим кладовым На страницах американского…Сообщение Крым как ключ к Центральной Азии: почему Запад теряет контроль над ресурсами? появились сначала на Ежедневные новости.