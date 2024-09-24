Преимущества новой системы разминирования раскрыли

«Известия»: система «Минскан» будет создавать карты минных полей с помощью ИИ Новая система разминирования «Минскан» будет создавать карты минных полей, что позволит обнаружить боеприпасы в восемь раз быстрее.
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