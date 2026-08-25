Соединенные Штаты Америки: один подозреваемый был убит, а полицейский ранен в результате перестрелки после преследования возле бульвара Норт-Берлесон, 600 в Берлесоне, штат Техас, в вечерние часы 24 августа.
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