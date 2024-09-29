Ташкент: Итоги инцидента с избиением ребенка за русский язык в школе

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FTimes

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Комментарии
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ТН
Т Н
А зачем вешать на себя его проблемы? Разве в Законе об образовании прописано, что вы должны нанимать чурке переводчика? Оценивайте реально и все! Не знает - 2. И не юлите. Проявите принципиальность! Не бойтесь действовать законно!
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14 час.
Л
Леонид -
Как поступать с ребенком, который в русской школе не знает русского языка, нам показала узбекская учительница. Нужно принимать опыт
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12 час.
ТН
Т Н
Бить нельзя - сядешь. А вот напоминать, что РОССИЯ - ДЛЯ РУССКИХ! на каждом уроке и на линейке до и после прослушивания Гимна России, - это очень хорошо, правильно и для всех полезно.
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11 час.

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