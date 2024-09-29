Ташкент: Итоги инцидента с избиением ребенка за русский язык в школе

ТН Т Н А зачем вешать на себя его проблемы? Разве в Законе об образовании прописано, что вы должны нанимать чурке переводчика? Оценивайте реально и все! Не знает - 2. И не юлите. Проявите принципиальность! Не бойтесь действовать законно!

Л Леонид - Как поступать с ребенком, который в русской школе не знает русского языка, нам показала узбекская учительница. Нужно принимать опыт