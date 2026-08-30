Группировка войск «Днепр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 30.08.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий нанесено поражение личному составу и технике механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области.