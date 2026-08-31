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Энас: «Нет ощущения, что это первый сезон Брылина в качестве главного тренера, он будто уже 10 лет на этой позиции»

Энас: «Нет ощущения, что это первый сезон Брылина в качестве главного тренера, он будто уже 10 лет на этой позиции»

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26, форвард минского «Динамо» Сэм Энас поделился ожиданиями от работы под руководством главного тренера Сергея Брылина.

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