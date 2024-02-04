Как снизилось производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России по сравнению с 2021 годом уменьшилось в 2,5 раза. По данным маркетингового агентства НАПИ, производство легковых автомобилей в 2023 году упало по сравнению с «ковидным» 2020 годом на 56,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии