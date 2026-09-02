Замглавы МИД РФ: Запад стремится к военному превосходству в Арктике

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что западные страны объявили Арктику зоной геополитической конкуренции и стремятся добиться военного превосходства в этом регионе.
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