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Смолин: запрет ИИ в школах не поможет развитию критического мышления

Смолин: запрет ИИ в школах не поможет развитию критического мышления

Ограничение применения искусственного интеллекта в образовательных учреждениях не способствует развитию критического мышления у школьников, считает первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ).

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