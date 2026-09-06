Погибший в Белгородской области и двойная атака на рынок: удары ВСУ по мирным жителям (ФОТО)

Украинские беспилотники атаковали мирные объекты в Энергодаре и Белгородской области. В результате нападений погиб один человек, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.
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