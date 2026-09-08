Компанию оштрафовали на 20 тысяч за наём экс-госслужащего

Беловская транспортная прокуратура выявила случай, когда коммерческая организация не уведомила государственный орган о приёме на работу бывшего сотрудника.
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