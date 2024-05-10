Тяжелый танк ИС-1. Малосерийный, но важный

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками значительную роль сыграли тяжелые танки серии ИС. Первый образец этого семейства создавался в качестве глубокой модернизации существующих тяжелых танков, но предложенные нововведения сделали его самостоятельной разработкой.