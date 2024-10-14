Daily Mail: астрономы озвучат доказательства существования инопланетян

Астрономы обнаружили, что в космосе существует разумная инопланетная жизнь. Такое заявление в беседе с Daily Mail сделал британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA.
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