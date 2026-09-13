Владимир Путин поздравил коллектив Московской консерватории со 160-летним юбилеем

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Столичная консерватория имени П. И. Чайковского подошла к 160-летнему рубежу в статусе признанного отечественного и мирового центра просвещения.
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