Xiaomi анонсировала Redmi K50 Extreme Edition — «совершенный шедевр, сочетающий в себе все передовые технологии»

Компания Xiaomi официально анонсировала топовый флагманский смартфон Redmi K50 Extreme Edition. Ранее ходили слухи, что новой устройство серии будет называться Redmi K50 Ultra или Redmi K50S Pro, но теперь мы знаем его правильное название.
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