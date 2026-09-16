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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чикунова о личной жизни: «Информация, что у меня есть молодой человек, уже не актуальна»

Чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что сейчас не состоит в отношениях. – Твой тренер Витта Новожилова сказала год назад: «Мне нравится, что у Жени есть молодой человек».

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