Врач Марнов: летом донорам крови следует избегать жары и отказаться от загара

Летом снижается количество доноров крови, поэтому в это время в них особенно нуждаются. К процедуре в это время нужно готовиться – так, донорам нельзя загорать и следует избегать жары, так как она может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, объяснил 360.