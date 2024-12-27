🔥В Крыму диверсантов увидят «птички» в любую погоду и сразу же уничтожат Сейчас в Черноморском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым».
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🔥В Крыму диверсантов увидят «птички» в любую погоду и сразу же уничтожат Сейчас в Черноморском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым».