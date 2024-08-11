Defence24: Пока Сырский «геройствует» в районе курской Суджи, русские все ближе подходят к Покровску

Константин Ольшанский 10 августа 2024 г., 18:45 Ударный кулак ВС РФ неумолимо движется к ключевому городу украинской обороны на Донбассе Российские войска уверенно продвигаются на Авдеевско-Покровском направлении.
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