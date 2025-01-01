Американский предприниматель Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус». Кроме того, в качестве аватара профиля глава SpaceX поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе — он одет в форму древнеримского легионера и в руках держит геймпад.