Американский предприниматель Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус». Кроме того, в качестве аватара профиля глава SpaceX поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе — он одет в форму древнеримского легионера и в руках держит геймпад.
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