"Росгосстрах": россияне сильнее всего боятся пожара, а страдают чаще от заливов

"Росгосстрах": россияне сильнее всего боятся пожара, а страдают чаще от заливов

Из всех бытовых происшествий россияне больше всего боятся пожара, выяснила компания "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян.

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