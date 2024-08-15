Зампред Госдумы нанесет удар по ЕР с помощью оппозиции в Туве

Абсолютное большинство «Единой России» в Верховном Хурале Тувы может закончиться по итогам выборов-2024: экс-губернатор республики, а ныне зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, хоть сам и единоросс, выдвинул своих тувинских соратников на выборы от «Справедливой России».