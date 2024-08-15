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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Зампред Госдумы нанесет удар по ЕР с помощью оппозиции в Туве

Абсолютное большинство «Единой России» в Верховном Хурале Тувы может закончиться по итогам выборов-2024: экс-губернатор республики, а ныне зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, хоть сам и единоросс, выдвинул своих тувинских соратников на выборы от «Справедливой России».

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