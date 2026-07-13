Звезда сериала "Мухтар" Иван Кушнерук умер в 34 года

Ушёл из жизни актёр сериала "Мухтар. Новый след". Он умер в 34, неделю не дожив до 35-летия.Стало известно о кончине Ивана Кушнерука, актёра, который получил всенародное признание благодаря участию в нашумевшем телесериале "Мухтар.