Столичные инвесторы построили 30 школ и детских садов в 2024 году

За 2024 год в столице построили 44 объекта образования, из них 30 возвели за счет инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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