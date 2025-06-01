Мирошник: подрыв мостов за сутки до переговоров в Стамбуле вызывает вопросы

Подрывы мостов в Курской и Брянской областях вызывают серьёзные вопросы, поскольку это произошло за сутки до переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».
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