Мирошник: подрыв мостов за сутки до переговоров в Стамбуле вызывает вопросы

Подрывы мостов в Курской и Брянской областях вызывают серьёзные вопросы, поскольку это произошло за сутки до переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».