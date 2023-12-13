Бочкарев: при создании БКЛ отреставрировано 16 уникальных панно

В ходе строительства Большой кольцевой линии метро были отреставрированы уникальные панно на станциях «Каховская», «Варшавская» и «Каширская», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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