С 1 ноября увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ.

С 1 ноября 2024 г. по 31 января 2025 г. размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, составляют:пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), - 100% БПМ или 437,8 руб.