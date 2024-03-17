В Московском зоопарке поселилась «птичка с бородой»

О появлении в столичном природном учреждении редкой птицы, занесенной в Красные книги как России, так и Международного союза охраны природы, информирует официальный портал мэра и правительства мегаполиса.
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