Мужчинам указали на неожиданное воздействие секса на самочувствие

Некоторые мужчины после секса и оргазма чувствуют прилив сил, ясность ума и вдохновение. Об этом неожиданном воздействии полового акта на самочувствие урологи Майкл Ингбер и Джамин Брахмбхатт рассказали Men's Health.
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