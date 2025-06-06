Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Совсем недавно прошел музыкальный конкурс Детская Новая волна. При всем уважении к Игорю Крутому, мероприятие остави..."С возвращением в...
  • Vladimir Lioubimcev
    Предавший единожды - предаст ВСЕГДА!!Казахстан в украи...
  • Алексей Перин
    Кому?! Польско-хохлятскому быдлу, которое крапает свои писюльки под разными никами?! То это Тан, то Ланская, то еще к...«Как я ходил в во...

От клоуна до существа: Зеленского демонстративно унизили на российском ТВ

От клоуна до существа: Зеленского демонстративно унизили на российском ТВ

БлокнотРУ Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого подарка. На федеральном телеканале НТВ президент Украины Владимир Зеленский внезапно оказался не «лидером», «президентом» или хотя бы «клоуном», а просто… «существом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
По слухам, в гардеробе клоуна Зеленского  добавилась униформа  узника Освенцима, пижама и чепчик по размеру. Выход намечен по случаю&quot;&quot;...
Ответить
7 час.
ЮК
Юрий Капустин
Так он и есть такой ....
Ответить
5 час.
наверх