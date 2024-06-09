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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «У «Краснодара» и «Динамо» такого шанса еще лет 10 не будет. «Зенит» в следующем сезоне будет фаворитом, если сохранит состав»

«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.

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