🇷🇺 На ВДНХ в Москве идёт подготовка к шествию регионов, которое приурочат к юбилею Крымской весны Сейчас участники репетируют речовки и собираются с флагами.
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🇷🇺 На ВДНХ в Москве идёт подготовка к шествию регионов, которое приурочат к юбилею Крымской весны Сейчас участники репетируют речовки и собираются с флагами.