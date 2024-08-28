Медведев: Запад показал, что без миграционной политики страна «просто треснет»

Страны Запада четко продемонстрировали, что игнорирование вопросов миграционной политики в угоду каким-либо либеральным ценностям может привести к тому, что страна «просто треснет», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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