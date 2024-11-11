Семь правил стирки пуховика: как сохранить тепло и форму

Пуховики — это незаменимая часть зимнего гардероба, обеспечивающая комфорт и тепло в холодные дни. Однако правильная стирка и уход за ними имеют ключевое значение для их долговечности и сохранения первоначальных свойств.
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