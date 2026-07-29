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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤔Telegram могут признать террористическим ресурсом

🤔Telegram могут признать террористическим ресурсом??? В Госдуме россиян призвали не покупать премиум и не совершать покупок в Telegram, пока РКН и ФСБ не объяснят, что происходит с Дуровым.

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