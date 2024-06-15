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Путин заявил, что 58-я армия работает достойно

Путин заявил, что 58-я армия работает достойно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Об этом сообщает РИА Новости. Подполковник Юрий Абаев во время встречи с российским лидером передал ему слова благодарности от бойцов.

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