Президент РФ Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Об этом сообщает РИА Новости. Подполковник Юрий Абаев во время встречи с российским лидером передал ему слова благодарности от бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии