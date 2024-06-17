Рогов назвал шантажом призыв на конференции в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал шантажом и дежурными фразами призыв участников швейцарской конференции по Украине вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Киева.
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